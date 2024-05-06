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بلدية اربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان

منذ 11 ثانية
بلدية اربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان

وطنا اليوم:قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 165 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر نيسان الماضي.
وأضاف العمري، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 90 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 1095، وتم إغلاق منشأة واحدة.
وذكر العمري، أن الدائرة، تلقت 27 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 14 من المنشآت والأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، مبينًا أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.


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