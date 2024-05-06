وزير الصحة: خطة لتحويل المراكز الصحية الفرعية إلى أولية

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة فراس الهواري وجود خطة لدى الوزارة للتخلص من المراكز الصحية الفرعية أو تحويلها إلى أولية، مبينا أن في محافظة جرش 27 مركزا صحيا؛ منها 4 مراكز صحية شاملة و16 مركزا أوليا و7 مراكز فرعية.

وأضاف الهواري أنه جرى مؤخرا افتتاح مركزين صحيين في محافظة جرش؛ الأول في بلدة ساكب والثاني في منطقة جبة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على استملاك قطع أراض لإنشاء مراكز صحية عليها.

وعن مستشفى جرش الحكومي، قال الهواري إن المستشفى شهد نقلة نوعية مؤخرا، حيث تم رفده بتخصصات عدة طبية وسيتم قريبا رفده بطبيب أعصاب.

وبلغت عدد المشاريع التي نفذتها الحكومة خلال الـ 25 سنة الماضية داخل محافظة جرش 1308 مشاريع، بكلفة تزيد على 400.287 مليون دينار.

وبلغ عدد مشاريع قطاع البلديات 103 مشاريع بكلفة تقريبية 63.457 مليون دينار، وقطاع المياه والصرف الصحي 36 مشروعا بكلفة 76.688 مليون دينار، وقطاع الأشغال العامة والإسكان 455 مشروعا بكلفة 18.865 مليون دينار، وقطاع الزراعة 31 مشروعا بكلفة 14.538 مليون دينار، قطاع التربية والتعليم 48 مشروعا بكلفة 150 مليون دينار، وقطاع السياحة والآثار 38 مشروعا بكلفة 31.540 مليون دينار.

كما بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها خلال الـ 25 سنة الماضية في قطاع الصحة 22 مشروعا بكلفة 23.250 مليون دينار، وقطاع الثقافة مشروع واحد بكلفة 2.580 مليون دينار، وقطاع الشباب 40 مشروعا بكلفة 3.5 مليون دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 525 مشروعا بكلفة 11.309 مليون دينار، وقطاع البيئة 7 مشاريع بكلفة 238 ألف دينار، وقطاع النقل مشروعين بكلفة 4.321 مليون دينار.