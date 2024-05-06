52 شهيدا بـ5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و90 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34735 شهيدا و78108 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.