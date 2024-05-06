حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

وطنا اليوم:قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تحضير جيش الاحتلال للهجوم على مدينة رفح جريمة تؤكّد إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في حرب الإبادة.

وأكدت أن أي عملية عسكرية في رفح لن تكون “نزهة” لجيش الاحتلال، مشيرة إلى أن المقاومة على أتَم الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزل في مدينة رفح.

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على العملية في رفح، جنوبي قطاع غزة، بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن مجلس إدارة الحرب وافق الليلة الماضية على العملية في رفح بالإجماع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملية خلال أيام قليلة.

وأضافت الصحيفة أنه بمجرد أن يبدأ إخلاء السكان، فمن المتوقع أن تبدأ العملية في غضون أيام قليلة.