الخصاونة يرعى افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الشبابي الثاني

وطنا اليوم:مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الشبابي الثاني في البحر الميت بتنظيم من لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان.

وحضر افتتاح المؤتمر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من الوزراء والأعيان، ويهدف الؤبمر لمحاورة الشباب وسماع آرائهم ومقتراحاتهم حيال حميع المواضيع والملفات.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق منصة مباشرة للشباب مع صناع القرار للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حيال جميع القضايا والعمل عليها بما يحقق آمالهم فيها وتطلعاتهم المستقبلية.

ويمتد المؤتمر على مدار 3 أيام في البحر الميت يتخلله سلسلة من الجلسات الحوارية في مواضيع عدة تهم الشباب من أبرزها الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتأثيرتها، وأخرى تتحدث عن تحديثات المنظومة الاقتصادية وكذلك الإدارية والهموم والمعيقات والتحديات التي تواجه الشباب.