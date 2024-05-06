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الصفدي: مذبحة اسرائيلية أخرى للفلسطينيين في طور الإعداد في رفح

منذ 27 ثانية
الصفدي: مذبحة اسرائيلية أخرى للفلسطينيين في طور الإعداد في رفح

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى؛ حيث تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح.
وكتب الصفدي في تغريدة عبر منصة (إكس): “يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنعها، حيث إنّ فشله في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى”.
وأضاف: “عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الإسرائيلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها”.


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