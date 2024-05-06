طلبة كلية اربد الجامعية يغرسون 100 شجرة ضمن مبادرة بيئة خضراء داخل حرم الكلية

وطنا اليوم:في إطار العمل على تنفيذ خطة جامعة البلقاء التطبيقية الإستراتيجية وبتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني، رعى عميد كلية إربد الجامعية الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات فعاليات مبادرة “بيئة خضراء “، والتي نظمها شعبة خدمة المجتمع المحلي ، والتي تتضمن زراعة 100 شجرة داخل حرم الكلية ،بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

وقال عميد الكلية، إن تنظيم هذه المبادرة جاء ترجمة لحرص الجامعة والكلية على توجيه اهتمام الطلبة نحو ابتكار وتنفيذ المبادرات الريادية الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته، وتعزيز الوعي البيئي لديهم وبما يتلاءم وأهداف التنمية المستدامة ،وأشار أيضًا إلى أهمية هذه المبادرة في زيادة حجم المساحة الخضراء داخل حرم الكلية، والمساهمة في توفير بيئة صحية، ، كما أشاد بإقبال الطلبة ومساهمتهم في تنفيذ المبادرة، وحرصهم على المشاركة الفعلية في أعمال الزراعة ،وإبراز جمالية الطبيعة، وغرس إنتماء الطلاب للكلية وتعزيز مفهوم العمل التطوعي والعمل بروح الفريق الواحد ..

وتم خلال المبادرة زراعة 50 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة، فيما تتواصل أعمال المبادرة وصولا لزراعة 100 شجرة على امتداد حرم الكلية .