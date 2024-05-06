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التربية تحسم الجدل حول إغلاق غرف مصادر الموهوبين بالمدارس

منذ ساعة واحدة
التربية تحسم الجدل حول إغلاق غرف مصادر الموهوبين بالمدارس

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن غرف مصادر الطلبة الموهوبين الموجودة في المدارس لم تغلق وإنما تم إيقاف العمل بها مؤقتا.
وأوضح المساعفة، أن الإيقاف مؤقت لحين إعادة تنظيمها لتقوم بدورها على أكمل وجه حيث أنها تحتاج إلى عملية تنظيم لتقديم الاستفادة للطلبة الموهوبين بشكل أفضل مؤكدا أن توجه الوزارة إلى رعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين في جميع المدارس.
وقال في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، إن التربية تتجه أيضا إلى التعليم الدامج والذي لا يكون فيه أي تمييز بين الطالب سواء كان الطالب بطيء تعلم أو كان من ذوي الإعاقة بحيث يكون التدريس داخل الغرفة الصفية من أجل تقديم الدعم النفسي اللازم لهؤلاء الطلبة، لأن هذه الفئة يجب ان تأخذ حقها في التعليم أُسوة بزملائهم، مبينا أنه ولهذا السبب كان يجب إرجاع المعلم الذي لا يكون تخصصه بالأصل تربية خاصة.
وأضاف أنه تم تحويل أي معلم يُدرّس في غرف صعوبات التعلم في حال كان تخصصه الأصلي الرياضيات أو اللغة العربية لاستخدامه في عمليات تدريس الطلبة، مشيرا الى أن أغلبية غرف مصادر التعلم يجب أن يكون تخصص المعلم الذي يُدرس فيها التربية الخاصة.


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