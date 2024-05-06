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وفاة الفنان برنارد هيل.. قبطان سفينة تايتانيك

منذ ساعة واحدة
وفاة الفنان برنارد هيل.. قبطان سفينة تايتانيك

وطنا اليوم:توفي الممثل البريطاني برنارد هيل، الذي اشتُهر بدوره قبطان سفينة “تايتانيك” الشهيرة للمخرج جيمس كاميرون.
وأعلنت عائلة الفنان الراحل الخبر الحزين في بيان أمس الأحد، وجاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى نعلن أن برنارد هيل، الممثل الشهير المعروف بأدواره في فيلَمي “تيتانيك” و”سيد الخواتم”، توفي في الساعات الأولى من هذا الصباح عن عمر يناهز 79 عاماً”.
وشارك القبطان الشهير في عدد من الأعمال الفنية الناجحة والتي تركت أصداء كبيرة، من بينها بطولة فيلم “Boys from the Blackstuff” عام 1982.
كما شارك في فيلم “تيتانيك” الحائز عدداً من جوائز الأوسكار، ولعب دور قبطان السفينة إدوارد سميث.
وظهر برنارد هيل لاحقاً في سلسلة “سيد الخواتم” للمخرج بيتر جاكسون بدور “ثيودن”، ملك روهان. وتشمل الأعمال الأخرى: “جريمة حقيقية” لكلينت إيستوود، “ويمبلدون”، “بارانورمان”، “حلم ليلة في منتصف الصيف”، “غير منسي”، “وولف هول”، “ملك العقرب”، “فين”، “جاكانوري،” “”The Bounty” و”Runners” وغيرها الكثير.


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