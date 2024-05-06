الصحة: تأمين فحوصات فيتامين D وB12 الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية المختبرات في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو، توفير فحوصات فيتامين D وB12 في المستشفيات والمختبرات المركزية مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.

وقال الغزو ، إن الطلب على هذه الفحوصات من قبل الأطباء في المراكز الصحية الشاملة ازداد وهناك تكرار على إجرائها، مشيرا إلى أن الكميات التي قامت الوزارة بشرائها لم تكن كافية.

وبين أن عطاء شراء هذه الفحوصات في مراحله النهائية، وسيتم الانتهاء من شراء العطاء خلال أسبوع إلى أسبوعين، كما قامت الوزارة بشراء عطاء محلي بقيمة 120 ألف دينار لهذه الفحوصات، وذلك لتأمين المستشفيات والمختبرات المركزية في المحافظات، وعليه سيتم تأمينها نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن فحص مخزون الحديد متوفر ويمكن للمرضى إجراء الفحص في أي وقت.