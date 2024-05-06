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اختتام مشروع توزيع التمور في الأردن

منذ 30 ثانية
اختتام مشروع توزيع التمور في الأردن

وطنا اليوم:انتهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، من تنفيذ مشروع “توزيع التمور في الأردن” بوصوله إلى (60480) أسرة، من الأسر المستهدفة في عدد من محافظات المملكة.
وأوضح بيان صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، أنه تم توزيع طرود التمر على الأسر المستهدفة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ودائرة الشؤون الفلسطينية، لتكفي العائلة الواحدة لمدة شهر كامل وحسب عدد أفراد الأسرة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: ” تتعدد المشاريع الإغاثية التي ننفذها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم استلام الشحنات من الحدود وبشكل مباشر من المملكة العربية السعودية إلى مستودعاتنا، وتم توزيعها على الأسر بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودوائر التنمية الاجتماعية، حيث يعتبر التمر من ضمن الأغذية الرئيسة والأساسية في النظام الغذائي للأسر والتي تحمل قيمة غذائية عالية، ومستمرين في الشراكة لتنفيذ المشاريع الإنسانية والإغاثية المستقبلية مع مركز الملك سلمان”.
من جانبه ،أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري، أن مشروع توزيع التمور يعد ضمن حزمة المشاريع الإغاثية المقدمة في الأردن، والتي شملت جميع المحافظات الأردنية ضمن خطط معدة مسبقا ودراسات ميدانية، من خلالها تم تحديد الاحتياج الفعلي للأسر، حيث تضمنت تقديم 2000 طن من التمور في الأردن، بقيمة 3 ملايين و234 ألف دولار أمريكي.


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