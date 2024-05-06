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مصرع جندي إسرائيلي رابع بهجوم كرم أبو سالم

منذ ساعة واحدة
مصرع جندي إسرائيلي رابع بهجوم كرم أبو سالم

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا رابعا لقي حتفه في عملية موقع كرم أبو سالم في غلاف غزة.
وقالت القناة 12 العبرية إن الجندي قتل في القصف الصاروخي الذي وقع أمس الأحد على كرم أبو سالم، وهو الرقيب ميخائيل روسيل من ريشون لتسيون.
كما أعلن أمس مصرع كل من روبن مارك موردخاي أسولين (19 عامًا) ، و إيدو تيستا (19 عامًا) ، و تل شافيت (21 عامًا).
وأمس ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 10 قذائف هاون أطلقت من رفح تجاه كيبوتس كرم أبو سالم بغلاف غزة.
وأعلنت كتائب القسام قصف تحشدات لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.


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