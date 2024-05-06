أونروا تؤكد: سنبقى في رفح لأطول فترة ممكنة

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين.

وأشارت الوكالة الأممية في منشور على منصة (إكس)، إلى أن العواقب ستكون مدمرة بالنسبة لـ 1.4 مليون فلسطيني.

وأضافت أونروا أنها “لن تشارك بالإخلاء”، وأكدت أنها ستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين أن الجيش بدأ إخلاء الأطراف الشرقية لمنطقة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا لعملية عسكرية فيها، وذلك بعد ساعات من مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مواقع عسكرية للاحتلال في محيط معبر كرم أبو سالم.

وقالت الإذاعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإجلاء السكان من رفح باتجاه مخيمات النازحين في خان يونس والمواصي قبيل العملية العسكرية.