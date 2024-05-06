فريق وزاري يعقد لقاء تواصليا مع ابناء جرش

وطنا اليوم:عقد فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقاء تواصليا مع ابناء محافظة جرش، اليوم الإثنين.

وجاء اللقاء في إطار نهج الحكومة التواصلي مع كافة ابناء الوطن، في كافة القطاعات.

والتقى الفريق الوزاري الذي بدأ لقاءاته التواصلية من جرش، بالمدراء التنفيذيين ورؤساء البلديات في المحافظة، ومجلس المحافظة، مستمعا لمدة دقيقة ونصف لكل منهم.

وأكد كريشان في بداية اللقاء، أن الحكومة تحرص على متابعة ما تم انجازه خلال الـ 25 سنة الماضية، مؤكدا أن الحكومة تسير وفقا لرؤى وتوجيهات الملك عبدالله الثاني.