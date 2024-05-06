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الليلة.. أمطار الشهب إيتا الدلويات تصل إلى ذروتها

منذ 13 ثانية
الليلة.. أمطار الشهب إيتا الدلويات تصل إلى ذروتها

وطنا اليوم:ستشهد سماء الاردن والوطن العربي مشاهدة زخة شهب إيتا الدلويات، حيث ستبلغ ذروتها في الليالي من 6 إلى 8 أيار، بعد منتصف الليل وقبل شروق الفجر.
ووفقا للمتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية د.علي الطعاني تعتبر هذه الشهب من أكثر الظواهر الفلكية جاذبية.
وقال الطعاني إنه يمكن رؤية ما يصل إلى 50 شهاباً في الساعة تحت ظروف مثالية، موضحا أن الشهب تتكون نتيجة لدخول الأرض في مسارات مذنب هالي المشهور، حيث يتبع الغبار والحطام المتناثر مساراتها ويحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، مما يسبب ظاهرة الشهب المذهلة.
ويشتهر بأنها تترك خلفها ذيلاً خفيفاً من الغاز المتأين المتوهج، وهذا العام، بسبب عدم وجود القمر في السماء في تلك الأيام، فإن الفرصة مهيأة لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح.
ويُنصح بالابتعاد عن ضوء المدينة والبحث عن أماكن مظلمة وصافية لرؤية الشهب بشكل أفضل، وأفضل وقت للمشاهدة يكون بعد منتصف الليل وحتى قبل شروق الشمس في تلك الأيام، وفق الطعاني


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