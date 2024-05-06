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كيلو البندورة بـ 15 قرش في السوق المركزي

منذ 14 ثانية
كيلو البندورة بـ 15 قرش في السوق المركزي

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3163 طنا، منها 2298 طن خضار، و639 طن فواكه، و225 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف 15-25 قرشا، والبطاطا 25-45 قرشا، والبندورة 8-15 قرشا، والجزر 25-35 قرشا، والخيار 15- 35 قرشا، والزهرة 15-25 قرشا، والليمون 35- 60 قرشا، والموز البلدي 50- 75قرشا.


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