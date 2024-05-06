انزلاق وارتطام للمركبات.. الأمطار تربك الحركة المرورية في عمان

وطنا اليوم:نظراً للاحوال الجوية السائدة، والمنخفض الجوي الذي يصاحبه تساقط للأمطار، تعاملت كوادر إدارة السير المركزية مع مجموعة من حوادث الانزلاقات في مناطق مختلفة من العاصمة عمان صباح الاثنين.

وأوضحت إدارة السير في بيان، أن من بين الحوادث انزلاق باص عمومي واستقراره عكس السير أسفل جسر الأمير حسين للسير المتجه نحو جسر الارسال، إضافة إلى حادث آخر بين ثلاث مركبات ما بعد جسر الملكة زين باتجاه الدوار السابع.

كما وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث سير بين ثلاث مركبات بالقرب من إشارة الديوان باتجاه جبل القصور مما تسبب بصعوبة مسير للمركبات في الموقع.

وفي ذات السياق تتعامل كوادر إدارة السير مع عدد من الحوادث ما بعد إشارة مستشفى الملكة علياء العسكري باتجاه جسر الشفا بسبب الانزلاقات.

كما وانزلقت مركبة بشكل عرضي مما تسبب بإغلاق الطريق مؤقتاً على مدخل نفق الدوار الثالث من جهة الدوار الرابع والعمل جارٍ على رفع المركبة.

أفادت الإدارة بوقوع حادث سير بين أربع مركبات ما قبل نفق الشعب من جهة المدينة الطبية.

كما وقع حادث سير بين مركبتين عند مدخل نفق الاقتصاد بإتجاه دوار الداخلية، إضافة إلى حادث سير بين مركبتين أعلى جسر عبدون المعلق باتجاه الدوار الرابع.

وأشارت إلى وقوع حادث صدم بين مركبتين احداها باص H100 في نزول صافوط باتجاه البقعة.

وقالت الإدارة:”نرجوا من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر نظراً للاحوال الجوية السائدة والابتعاد عن السرعة أثناء القيادة وترك مسافة الآمان بين المركبات”.