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محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان

منذ 19 ثانية
محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان

وطنا اليوم_فاجأ النجم محمد عبده محبيه بالإعلان عن إصابته بمرض السرطان، وتواجده في باريس في الفترة الأخيرة لتلقي العلاج.

 

وكشف خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، قبل يوم من وفاة الأخير، عن هذا الخبر الحزين والصعب على جمهوره.

 

وتحدث الفنان السعودي عبر برنامج “تفاعلكم” اليوم الأحد، عن رحيل الشاعر المحسن، مستذكراً الأوقات التي جمعته معه منذ ستينات القرن الماضي، قبل أن يكشف عن تسجيل صوتي دار بينه وبين الراحل قبل وفاته، مليئاً بمشاعر الود والإخاء، مشيراً خلال التسجيل الصوتي إلى أنه بات يتلقى العلاج الكيماوي في باريس، ليعلق عليه البدر بعبارات مليئة بالحب، والدعوات بتجاوز المرض.

 

وقال عبده خلال الاتصال: “يا حبيبي يابدر يا رفيق الدرب، وصديق العمر الوفي الحبيب، ياللي شكلنا خريطة المملكة ووحدناها بكلماتها وأنماطها وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمة واحدة مفهومة ومرغوبة في كل مكان، هذا شيء كبير جدا والأثر اللي صار فينا منها بسيط جدا. الآن أنت تأخذ كيماوي، وأنا أخذ كيماوي في باريس”.


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