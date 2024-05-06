عاجل.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم بعد تعرضه لهجوم صاروخي

وطنا اليوم_أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد تعرضه لهجوم صاروخي، وصفه الجيش بـ “هجوم غير اعتيادي”.

ووفقاً لـ (يورو نيوز)، أكد الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إصابة 14 جنديا على الأقل بينهم 3 وصفت إصابتهم بالخطيرة جرّاء هجوم صاروخي نفذته حركة حماس من مدينة رفح.

وقرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المعبر بعد إرسال دعم عسكري ومروحيات وجنود وسيارات إسعاف لإجلاء الجرحى من موقع الهجوم.

ويأتي الهجوم في وقت تلوح فيه إسرائيل بهجمة برية وشيكة على مدينة رفح التي أصبحت المأوى الأخير لحوالي 1.4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة.