مصدر مطلع: إدارة بايدن أوقفت مؤقتًا شحنة ذخيرة إلى إسرائيل.. والسبب غير واضح

وطنا اليوم_أوقفت إدارة الرئيس جو بايدن شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، بحسب مصدر مطلع، لم يكشف عن سبب اتخاذ القرار. وقال المصدر إن التعليق غير مرتبط بعملية إسرائيلية محتملة في رفح ولا يؤثر على الشحنات الأخرى المقدمة.

وردًا على سؤال حول الشحنة المتوقفة مؤقتًا، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي إلى المساعدة الأمنية المستمرة لإسرائيل.

وقال المتحدث: “لقد زادت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية لإسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومرّرت أكبر اعتماد تكميلي على الإطلاق للمساعدة الطارئة لإسرائيل، وقادت تحالفًا غير مسبوق للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، وسوف تستمر في القيام بما هو ضروري لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من التهديدات التي تواجهها”.