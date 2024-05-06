بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصدر مطلع: إدارة بايدن أوقفت مؤقتًا شحنة ذخيرة إلى إسرائيل.. والسبب غير واضح

منذ 17 ثانية
الرئيس الأمريكي جو بايدن يدلي بتصريحات للصحفيين في البيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

وطنا اليوم_أوقفت إدارة الرئيس جو بايدن شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، بحسب مصدر مطلع، لم يكشف عن سبب اتخاذ القرار. وقال المصدر إن التعليق غير مرتبط بعملية إسرائيلية محتملة في رفح ولا يؤثر على الشحنات الأخرى المقدمة.

 

وردًا على سؤال حول الشحنة المتوقفة مؤقتًا، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي إلى المساعدة الأمنية المستمرة لإسرائيل.

وقال المتحدث: “لقد زادت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية لإسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومرّرت أكبر اعتماد تكميلي على الإطلاق للمساعدة الطارئة لإسرائيل، وقادت تحالفًا غير مسبوق للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، وسوف تستمر في القيام بما هو ضروري لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من التهديدات التي تواجهها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:13

كتائب القسام تنشر مشاهد قنص جندي إسرائيلي في غزة

01:32

مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة

01:30

وزير التربية: التعليم المهني يحظى بالأولوية القصوى في الخطط والبرامج التطويرية

01:00

بورصة عمان تشارك في الإجتماع السنوي التاسع والستين لمجلس إدارة الإتحاد ومؤتمر إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية

00:57

أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام

00:35

مدرسة عين جالوت الثانوية تنظم فعاليات مسابقة أولمبياد العلوم والرياضيات لقصبة إربد

00:10

تنفيذي عجلون يؤكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع

23:30

تخريج المشاركات بدورة التسويق الإلكتروني في عجلون

23:00

كلية الآداب في جامعة الزرقاء تحصل على إعتمادية معهد اللغويين البريطاني

22:40

بدء إستقبال طلبات الترخيص لأندية الدرجة الثالثة والأكاديميات إلكترونيًا

22:20

إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

21:45

ندوة تناقش التعليم الدامج وتمكين ذوي الإعاقة بجامعة إربد الأهلية

وفيات
وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024