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مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة

منذ ساعة واحدة
مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة

وطنا اليوم_دعت مديرية الأمن العام الى اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة، في ظل حالة عدم الاستقرار والمنخفض الجوي المتوقع اعتبارا من هذه الليلة وفجر يوم غد الاثنين. 

 

وحذرت مديرية الأمن العام من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية بسبب الأجواء المغبرة، والزخات الرعدية المتفرقة بين الحين والآخر والتي قد تؤدي إلى تشكل السيول بشكل مفاجئ في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وامتدادها للمناطق الوسطى.

 

ودعت مديرية الأمن العام، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية، الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة ، وتجنب السرعات العالية على الطرق.

 

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع الاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

 

#الأمن_العام #الأردن


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