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أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام

منذ 32 ثانية
أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام

وطنا اليوم_تراجع الطلب على اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، نتيجة تداعيات الحرب على غزة، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وفقاً لقصابين.

 

وتوقع قصابون في أحاديث صحفية، ان يبلغ سعر الاضحية الروماني لعيد الأضحى المبارك نحو ٢٥٠ دينار والبلدي نحو ٣٠٠ دينار حسب الوزن.

 

واكد القصاب فراس العجوري ان اسعار اللحوم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية مبينا ان سهر كيلو الخاروف الروماني وصل أمس نحو ٤.٥ دينار في حين بلغ سعر كيلو الخاروف البلدي نحو ٥.٥ دينار قائم.

 

وأوضح ان اسعار الخراف الرومانية ارتفعت من بلاد مناشئها بسبب ارتفاع أسعار الشحن البحري.

 

 

واتفق القصاب عايد الساريسي مع ماذهب اليه العجوري حول تراجع الطلب على اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية.

 

وتوقع الساريسي ان يبلغ سعر الاضحية لهذا العام نحو ٢٥٠ دينار للاضحية الروماني ونحو ٢٨٠ الى ٣٠٠ دينار للاضحية البلدية.

 

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في نيسان الماضي، بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.


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