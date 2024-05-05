بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير التربية: التعليم المهني يحظى بالأولوية القصوى في الخطط والبرامج التطويرية

منذ ساعة واحدة
وزير التربية: التعليم المهني يحظى بالأولوية القصوى في الخطط والبرامج التطويرية

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة تعوّل الكثير على مشرفي التعليم المهني في حُسن سير التعليم المهني في مدارسنا، وبخاصة برنامج (BTEC)، والعمل على تمكين المشرفين للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأضاف، خلال لقائه مع مشرفي التعليم المهني في مديريات التربية والتعليم، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأحد، في قاعة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، أن الوزارة تولي التعليم المهني الأولوية القصوى ضمن خططها وبرامجها التطويرية، مشددًا على أهمية تكاتف جهود الجميع لإنجاح هذه التجربة التي تحظى بإهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة من رؤساء أقسام التعليم المهني ومشرفي التعليم المهني لسير العملية التعليمية في الميدان، خاصة إنتظام الطلبة في الدوام المدرسي، والإلتزام بالخطط الإجرائية التي يضعها المشرف التربوي، والتركيز على جودة المخرجات، والتنسيق ما بين المشرفين من مختلف التخصصات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت من خلال إدارة التعليم المهني بحملات للقاء الأهالي والطلبة للتحفيز والتوعية وزيادة الإقبال على التعليم المهني، مبينًا أن الوزارة بدأت بحملة إعلامية لتوضيح البرامج المتاحة، وتحفيز الطلبة للإلتحاق بالتخصصات المهنية الجديدة.

وبين أن الوزارة بصدد إعداد منهاج جديد للتربية المهنية للصفوف: السابع والتاسع والحادي عشر في مرحلته الأولى؛ يمزج ما بين التربية المهنية ومهارات الحياة، والتركيز على التوجيه والإرشاد المهني، وسيتم تدريب المعلمين قريبًا على المناهج الجديدة.

ودار خلال اللقاء الذي حضره مديرو إدارات التعليم المهني والإنتاج المهندس محمود الجداية، والتدريب والإشراف التربوي محمد المومني، ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان، نقاش موسع تمت الإجابة خلاله على ملاحظات وإستفسارات المشاركين في اللقاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:13

كتائب القسام تنشر مشاهد قنص جندي إسرائيلي في غزة

01:32

مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة

01:00

بورصة عمان تشارك في الإجتماع السنوي التاسع والستين لمجلس إدارة الإتحاد ومؤتمر إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية

00:57

أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام

00:35

مدرسة عين جالوت الثانوية تنظم فعاليات مسابقة أولمبياد العلوم والرياضيات لقصبة إربد

00:10

تنفيذي عجلون يؤكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع

23:30

تخريج المشاركات بدورة التسويق الإلكتروني في عجلون

23:00

كلية الآداب في جامعة الزرقاء تحصل على إعتمادية معهد اللغويين البريطاني

22:40

بدء إستقبال طلبات الترخيص لأندية الدرجة الثالثة والأكاديميات إلكترونيًا

22:20

إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

21:45

ندوة تناقش التعليم الدامج وتمكين ذوي الإعاقة بجامعة إربد الأهلية

21:43

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدًا عسكريًا فرنسيًا

وفيات
وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024