وزير التربية: التعليم المهني يحظى بالأولوية القصوى في الخطط والبرامج التطويرية

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة تعوّل الكثير على مشرفي التعليم المهني في حُسن سير التعليم المهني في مدارسنا، وبخاصة برنامج (BTEC)، والعمل على تمكين المشرفين للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأضاف، خلال لقائه مع مشرفي التعليم المهني في مديريات التربية والتعليم، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأحد، في قاعة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، أن الوزارة تولي التعليم المهني الأولوية القصوى ضمن خططها وبرامجها التطويرية، مشددًا على أهمية تكاتف جهود الجميع لإنجاح هذه التجربة التي تحظى بإهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة من رؤساء أقسام التعليم المهني ومشرفي التعليم المهني لسير العملية التعليمية في الميدان، خاصة إنتظام الطلبة في الدوام المدرسي، والإلتزام بالخطط الإجرائية التي يضعها المشرف التربوي، والتركيز على جودة المخرجات، والتنسيق ما بين المشرفين من مختلف التخصصات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت من خلال إدارة التعليم المهني بحملات للقاء الأهالي والطلبة للتحفيز والتوعية وزيادة الإقبال على التعليم المهني، مبينًا أن الوزارة بدأت بحملة إعلامية لتوضيح البرامج المتاحة، وتحفيز الطلبة للإلتحاق بالتخصصات المهنية الجديدة.

وبين أن الوزارة بصدد إعداد منهاج جديد للتربية المهنية للصفوف: السابع والتاسع والحادي عشر في مرحلته الأولى؛ يمزج ما بين التربية المهنية ومهارات الحياة، والتركيز على التوجيه والإرشاد المهني، وسيتم تدريب المعلمين قريبًا على المناهج الجديدة.

ودار خلال اللقاء الذي حضره مديرو إدارات التعليم المهني والإنتاج المهندس محمود الجداية، والتدريب والإشراف التربوي محمد المومني، ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان، نقاش موسع تمت الإجابة خلاله على ملاحظات وإستفسارات المشاركين في اللقاء.