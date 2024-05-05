مدرسة عين جالوت الثانوية تنظم فعاليات مسابقة أولمبياد العلوم والرياضيات لقصبة إربد

نظمت مدرسة عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات، اليوم الأحد، فعاليات مسابقة أولمبياد العلوم والرياضيات لموسمها الثالث، بمشاركة 29 مدرسة من مدارس قصبة إربد.

وأكد مدير تربية قصبة إربد، حمزة نجادات، أهمية المسابقة ومساهمتها في تطوير مهارات التفكير من أجل تقديم الحلول البديلة، وتعزيز التواصل بين الطلبة، إضافة إلى اكتشاف الطلبة المتميزين بتحفيز قدراتهم الإبداعية وتوجيهها وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات العالمية.

من جهتها، قالت مديرة المدرسة، فادية ديباجة، إن الهدف من إقامة أولمبياد الرياضيات والعلوم هو توفير منتدى لأبنائنا الطلبة لتبادل الأفكار ونقل المعرفة والإطلاع على ما هو جديد.

وأجريت للمشاركين اختبارات عبر الحاسوب غطت المواد ذات العلاقة في أجواء تنافسية بين الطلبة المتميزين والموهوبين بإشراف قسم الإشراف التربوي في المديرية وخبرات تعليمية في مجال إستخدامات الحاسوب لأغراض التعليم وبخاصة الإختبارات المدرسية.

كما تضمنت الفعاليات عددًا من الفقرات الرياضية والعلمية أبرزها فقرة عن الإعجاز العددي والعلمي والطبي في القرآن الكريم، وعرضًا مسرحيًا بعنوان: “علماء وأطباء”، بالإضافة إلى تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقة.