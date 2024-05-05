تنفيذي عجلون يؤكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع

بحث المجلس التنفيذي لمحافظة عجلون، اليوم الأحد، أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع في المحافظة والتحديات التي تواجه سير عمل عدد منها.

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف خلال ترؤسه الإجتماع أهمية تعزيز الجهود والتنسيق بين الجهات والدوائر المعنية للإسراع في تنفيذ المشاريع والوقوف على أسباب تأخرها وحلها وفق الإمكانات المتاحــة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين مجلس المحافظة والبلديات ووضع خطط وبرامج للنهوض بواقع المحافظة بما ينسجم مع تطلعات وطموح أبنائها للإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهم.

وقال إن المحافظة تشهد نقلة نوعية في القطاع السياحي ما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز الإستثمارات فيها وتحقيق التنمية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء عجلون والوطن.

بدوره، أستعرض رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة والمخصصات المرصودة للعديد من القطاعات الضرورية والتنموية والسياحية، مبينًا أن هناك متابعات وتنسيقًا مستمرًا مع المحافظة ومختلف الجهات لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.

وأشار عدد من مدراء الدوائر ورؤساء البلديات إلى أهمية نقل الصلاحيات لمدراء الدوائر فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وزيادة المخصصات من مجلس المحافظة، وإجراء مناقلات بين المشاريع وإعطائها صفة الأولوية خاصة الملحة منها.