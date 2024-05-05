بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تنفيذي عجلون يؤكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع

منذ 4 ثواني
تنفيذي عجلون يؤكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع

بحث المجلس التنفيذي لمحافظة عجلون، اليوم الأحد، أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع في المحافظة والتحديات التي تواجه سير عمل عدد منها.

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف خلال ترؤسه الإجتماع أهمية تعزيز الجهود والتنسيق بين الجهات والدوائر المعنية للإسراع في تنفيذ المشاريع والوقوف على أسباب تأخرها وحلها وفق الإمكانات المتاحــة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين مجلس المحافظة والبلديات ووضع خطط وبرامج للنهوض بواقع المحافظة بما ينسجم مع تطلعات وطموح أبنائها للإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهم.

وقال إن المحافظة تشهد نقلة نوعية في القطاع السياحي ما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز الإستثمارات فيها وتحقيق التنمية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء عجلون والوطن.

بدوره، أستعرض رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة والمخصصات المرصودة للعديد من القطاعات الضرورية والتنموية والسياحية، مبينًا أن هناك متابعات وتنسيقًا مستمرًا مع المحافظة ومختلف الجهات لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.

وأشار عدد من مدراء الدوائر ورؤساء البلديات إلى أهمية نقل الصلاحيات لمدراء الدوائر فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وزيادة المخصصات من مجلس المحافظة، وإجراء مناقلات بين المشاريع وإعطائها صفة الأولوية خاصة الملحة منها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:30

تخريج المشاركات بدورة التسويق الإلكتروني في عجلون

23:00

كلية الآداب في جامعة الزرقاء تحصل على إعتمادية معهد اللغويين البريطاني

22:40

بدء إستقبال طلبات الترخيص لأندية الدرجة الثالثة والأكاديميات إلكترونيًا

22:20

إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

21:45

ندوة تناقش التعليم الدامج وتمكين ذوي الإعاقة بجامعة إربد الأهلية

21:43

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدًا عسكريًا فرنسيًا

21:40

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع عدم الإستقرار الجوي

21:35

تعاون في المجال التدريبي بين جامعة إربد الأهلية وبلدية إربد

21:24

عبيدات لا ينبغي تعليم أطباء المستقبل بمناهج الأمس

21:22

الفايز يبحث أوجه الإستثمار والتشغيل مع شركة اوربت في العقبه

21:18

أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات

21:18

بلدية برقش تنفذ حملة بيئية في مناطقها السياحية

وفيات
وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024