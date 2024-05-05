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تخريج المشاركات بدورة التسويق الإلكتروني في عجلون

منذ ساعة واحدة
تخريج المشاركات بدورة التسويق الإلكتروني في عجلون

أختتمت جمعية نساء من أجل العطاء الخيرية، اليوم الأحد، في قاعة محطة معرفة راجب بلواء كفرنجة، دورة التسويق الإلكتروني والعنف الإقتصادي المبني على النوع الاجتماعي والقيادة و التخطيط، بتنظيم من الجمعية بالتعاون مع جمعية النساء العربيات.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية عبد الفتاح الكايد، خلال رعايته فعاليات تخريج الدورة، أن مثل هذه الدورات من شأنها صقل مهارات النساء وتعزيز خبراتهن العلمية والمعرفية، تمهيدًا لدخولهن سوق العمل.

وأشار نائب رئيس الهيئة الإستشارية والتوجيهية لجمعية البيئة الأردنية النائب الدكتور فريد حداد، إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات، لتعريف المشاركات من المزارعات بأهمية وطرق التسويق الإلكتروني، وضمان بيع المحاصيل في الأسواق بطرق حديثة ومتطورة، وبناء حلقات وصل للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للإقتصاد الزراعي لتحسين الوضع المعيشي لهن ولأسرهن.

وقالت رئيسة جمعية نساء من أجل العطاء مديرة المشروع موزة فريحات، إن الدورة تأتي إستكمالاً لسلسلة من الدورات وروشات العمل التي تنظمها الجمعية ضمن مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الإقتصادي المبني على النوع الإجتماعي وبرنامج “القوة النسوية في العمل من أجل الحقوق الإقتصادية للمرأة” المدعوم من وزارة الخارجية الهولندية، لسد حاجة المزارعات بمجال مهارات التسويق الإلكتروني الرقمي.


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