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الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع عدم الإستقرار الجوي

منذ ساعتين
الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع عدم الإستقرار الجوي

أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة إعتبارًا من صباح يوم غدٍ الإثنين للتعامل مع كتلة هوائية باردة نسبيًا ورطبة تتأثر بها المملكة حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الأمانة الجاهزية للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي.

ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الإتصال على أرقام مركز الإتصال الموحد (102و 117180).

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنبًا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وتهيب الأمانة بضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الإحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت أمانة عمان المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبًا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


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