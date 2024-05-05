الفايز يبحث أوجه الإستثمار والتشغيل مع شركة اوربت في العقبه

بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة أوربت المهندس ممتاز دعبول إحدى أكبر الشركات المصنعة لدرفلة الألومنيوم في العقبة أوجه الإستثمار والتشغيل في الشركة.

وأكد الفايز خلال اللقاء الذي تم بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي السلطة، أهمية التركيز على هذه المشاريع الإستراتيجية في كافة أنشطتها الإقتصادية في العقبة التي تسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتشجيع الشركات الكبرى للإستفادة من المزايا التي تقدمها سلطة العقبة، وجلب صناعات متنوعة تدعم عمليات التصدير الخارجي والداخلي وتوفير فرص عمل محلية جديدة.

وأشار إلى حرص السلطة على دعم مثل هذه المشاريع لإيجاد بيئة استثمارية شاملة في القطاع الصناعي الذي يعد أحدى الركائز الإستراتيجية الرئيسة لتبقى العقبة مركزا إقليميًا لوجستيًا وصناعيًا وسياحيًا.

من جانبه أشار دعبول إلى التوسعة الجديدة للمصنع على مرحلتين، وبتكلفة بلغت نحو 120 مليون دولار، ويستهدف صناعة رولات الألمنيوم من خلال إعادة تدويرها وهي المادة الأساس كما ستوفر التوسعة ما يقارب 400 فرصة عمل جديدة والذي سيبدأ الإنتاج به قبل نهاية العام الحالي.

ونوه الى أن التوسعة الجديدة ستزيد من قدرة المصنع الإنتاجية إلى نحو 30 ألف طن من الرولات حيث يبلغ حجم التصدير من المصنع نحو 100 مليون دولار، معظمها إلى الأسواق الأميركية والأوروبية وكندا، مشيرًا إلى أن مصنع اللفائف هو الأول في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف التعاون مع الجمعيات الأهلية لتدريب الخريجين من الجامعات والمعاهد لبناء خبراتهم والفرص الأفضل لهم.

يذكر أن شركة أوربت لصناعة الألمنيوم تأسست في 2016 في منطقة العقبة الصناعية الدولية بإستثمار قيمته 120 مليون دولار أميركي وهي إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في إنتاج الأطلية الصناعية ولفائف الألمنيوم المطلية، وتوظف أوربت حاليًا 170 موظفًا، 70 بالمئة منهم من العمالة المحلية كما تصدر 98 بالمئة من الطاقة الإنتاجية، ما يساهم في دعم الإقتصاد الوطني ويتيح إنشاء العديد من الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة.