بلدية برقش تنفذ حملة بيئية في مناطقها السياحية

أعلنت بلدية بلدية برقش، إجراء حملة نظافة شاملة في المنطقة التابعة لحدود البلدية خاصة المناطق السياحية التي يقصدها الكثير من المتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال رئيس البلدية، خالد الفقيه، أمس السبت، إن الحملة تركزت على منطقة وادي الريان / جديتا وغابات برقش بالإضافة لمناطق أخرى، وهي مناطق سياحية تشهد زيارات مستمرة من قبل المتنزهين.

وأضاف الفقيه، أن الحملة تأتي إستجابة لإحتياجات المنطقة التي شهدت حركة سياحية متزايدة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما وأن الطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة جذبت السياح من مختلف الجهات.

وبين الفقيه، أن الحملة تضمنت تنظيف الشوارع والأماكن العامة، بما في ذلك جمع النفايات وصيانة المناطق الخضراء، بمشاركة فرق عمل مؤلفة من موظفي البلدية وعمال النظافة، الذين بذلوا جهودًا جبارة لترتيب المنطقة وتحسين مظهرها.

وأكد رئيس بلدية برقش أهمية الحفاظ على نظافة المنطقة وتشجيع زوارها على الإلتزام بقواعد النظافة العامة، داعيًا السياح والزوار إلى ضرورة التعاون والمساهمة في المحافظة على جمالية البيئة كوجهة سياحية مميزة.

وأثنى على جهود العاملين الذين شاركوا في الحملة والتي جاءت بالتعاون مع الشرطة البيئية في مديرية الأمن العام، مشيدًا بإلتزامهم وإجتهادهم في تنظيف وتجميل المنطقة.