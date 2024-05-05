رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يلتقي الوفد الأردني المشارك في أعمال ملتقى وأسبوع التعليم العالي الأردني الكردستاني

وطنا اليوم- التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارازاني اليوم الأحد الموافق 5-5-2024 جزءا من وفد التعليم العالي الأردني المشارك في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحت عنوان

“رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة”، وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية إضافةً إلى هيئة تنشيط السياحة والقنصلية العامة للأردن في أربيل، وقد ضم الوفد رئيسه الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وبحضور فؤاد المجالي القنصل العام الأردني في أربيل.

وقد عبر الجانبان خلال اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط الأردن بإقليم كردستان العراق مؤكدين رغبتهما في تطوير هذه العلاقات خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.