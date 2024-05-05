بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يلتقي الوفد الأردني المشارك في أعمال ملتقى وأسبوع التعليم العالي الأردني الكردستاني

منذ ساعة واحدة
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يلتقي الوفد الأردني المشارك في أعمال ملتقى وأسبوع التعليم العالي الأردني الكردستاني

وطنا اليوم- التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارازاني اليوم الأحد الموافق 5-5-2024 جزءا من وفد التعليم العالي الأردني المشارك في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحت عنوان
“رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة”، وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية إضافةً إلى هيئة تنشيط السياحة والقنصلية العامة للأردن في أربيل، وقد ضم الوفد رئيسه الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وبحضور فؤاد المجالي القنصل العام الأردني في أربيل.
وقد عبر الجانبان خلال اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط الأردن بإقليم كردستان العراق مؤكدين رغبتهما في تطوير هذه العلاقات خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:20

إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

21:45

ندوة تناقش التعليم الدامج وتمكين ذوي الإعاقة بجامعة إربد الأهلية

21:43

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدًا عسكريًا فرنسيًا

21:40

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع عدم الإستقرار الجوي

21:35

تعاون في المجال التدريبي بين جامعة إربد الأهلية وبلدية إربد

21:24

عبيدات لا ينبغي تعليم أطباء المستقبل بمناهج الأمس

21:22

الفايز يبحث أوجه الإستثمار والتشغيل مع شركة اوربت في العقبه

21:18

أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات

21:18

بلدية برقش تنفذ حملة بيئية في مناطقها السياحية

20:54

الصينيون يشعلون أسواق الذهب العالمية: اقبال غير مسبوق على الشراء

20:46

نفاع: الأردنيين يقطنون في دولة آمنة مطمئنة

20:43

دائرة الإفتاء توضح صحّة صيام يوم الخميس الماضي

وفيات
وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024