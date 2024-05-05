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الأرصاد: نيسان الماضي سجل أعلى درجة حرارة خلال 100 عام

منذ 13 ثانية
الأرصاد: نيسان الماضي سجل أعلى درجة حرارة خلال 100 عام

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن كميات الأمطار التي تهطل خلال شهر نيسان/ أبريل تشكل عادةً ما نسبته 03%-04% من المعدل الموسمي العام في شمال ووسط المملكة، فيما يشكل ما نسبته 5%-7% في المناطق الجنوبية والشرقية.
وأضاف آل خطاب أن أداء شهر نيسان/ أبريل للموسم الحالي 2023/ 2024 كان دون معدلاته الشهرية في أغلب مناطق المملكة باستثناء الأغوار الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث حققت محطة الباقورة أعلى مجموع مطري بلغ 44.5 ملم وبما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام، فيما لم تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية أي تساقط للأمطار خلال هذا الشهر.
وتابع أن الموسم الماضي 2022/ 2023 كان أداء شهر نيسان/ أبريل أعلى من معدلاته الشهرية في جميع مناطق المملكة وبزيادة تراوحت بين 1%-15% عن معدله الشهري العام.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح آل خطاب أن معدل درجة الحرارة لشهر نيسان/ أبريل 2024 سجل أعلى معدل له في السجل المناخي الأردني والذي تجاوز 100 عام في محطة رصد مطار عمان المدني، حيث بلغ معدل درجة الحرارة العظمى خلال شهر نيسان/ أبريل 2024 في محطة رصد مطار عمان المدني 28.8 س° وهي أعلى من معدلها الشهري العام بمقدار 5.4 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في محطة رصد عمان المدني 16.2 س° وهي أعلى من معدلها الشهري العام بمقدار 5.1 درجة مئوية.


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