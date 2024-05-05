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توجه نحو دمج وزارتي التربية والتعليم في الأردن

منذ ساعة واحدة
توجه نحو دمج وزارتي التربية والتعليم في الأردن

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الحكومة تعمل بشكل كثيف في دمج وزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي” لتكون وزارة واحدة.
وأكد المبيضين الأحد، أن دمج الوزارتين يأتي ضمن عمل الحكومة في الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام الذي يحظى باهتمام ملكي كبير، والانتقال به إلى مستوى يتوافق مع التطورات العالمية المعاصرة.
وأشار إلى أن خطة دمج الوزارتين تأتي كذلك بهدف تجهيز بيئة تعليمية مناسبة تتميز بالجودة، والارتقاء بقطاع التعليم.
وبحسب وثيقة جرى تداولها عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، ستحمل الوزارة الجديدة اسم “وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية” تكون مسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة وهي مرحلة التعليم التأسيس والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي، وكل ذلك بما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.
وستكون الوزارة الجديدة الحل القانوني والواقعي لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل وظائفها ومهامها للوزارة الجديدة.
كما سينتقل ملف ترخيص الحضانات وفي مرحلة الطفولة المبكرة من وزارة التربية إلى الوزارة الجديدة.
ويتضمن النموذج الجديد للوزارة المنشأة خمس وحدات تنظيمية تغطي جميع مراحل التعليم كما يلي:

أولا: الأمانة العامة للتعليم الأساسي والتي تغطي مراحل الطفولة المبكرة وتتضمن الحضانة والروضة 1 – 2 والصفوف 1-3.

ثانيا: الأمانة العامة للتعليم العام، وتغطي الصفوف من 4 – 12 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العام ومراقبة وتحسين الأداء.

ثالثا: الأمانة العامة للتعليم والتدريب المهني وتغطي الصفوف 10 -20 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة.

رابعا: الأمانة العامة للتعليم العالي، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العالي.

خامسا: الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء.


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