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إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن

منذ ساعتين
إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، عن إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة.
ويأتي هذا الإنجاز تزامنا مع مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة، وضمن إطار جهودها في تعزيز التوسع في إدامة تزويد خدمة شحن المركبات الكهربائية للمواطنين.
وقال السعايدة إن التطبيق سيوفر معلومات دقيقة وشاملة تمكّن من اختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية ومواقع وجودها عبر خرائط Google، وتحديد عدد الشواحن داخل كل محطة سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.
وأوعز لكوادر الهيئة بتنفيذ حملة رقابية مكثفة تستهدف جميع محطات الشحن المرخصة للتحقق من الالتزام بتشغيل المحطة وتوفير الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة، حيث شارك رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في الحملة الرقابية التي نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ودعا السعايدة إلى تقديم أي شكاوى أو استفسارات حول محطات شحن المركبات الكهربائية من خلال وسائل التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على الرقم: 5805025-06.


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