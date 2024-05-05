حماس تسلم ردها للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار على قطاع غزة

وطنا اليوم:سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء في المفاوضات (مصر وقطر) بشأن وقف إطلاق النار على قطاع غزة ردها، وفقا لبيان صادر عن حماس.

وقالت حماس في بيان، الأحد، إنّ اجتماعات المفاوضات انتهت، حيث سيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة.

وأضافت أنه جرت مناقشات معمقة وجادة مع الوسطاء في مصر وقطر.

وأكّدت أن الحركة تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية، وكانت حريصة ومصممة على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، وينهي العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، قد قال إنّ الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان الإسرائيلي، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

وأضاف هنية في بيان صادر عن حماس، “أن الحركة أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على الفلسطينيين، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارا”.