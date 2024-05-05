غالانت: سنبدأ الهجوم البري على رفح في أقرب وقت ممكن

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن الهجوم البري على رفح سيجري “في أقرب وقت ممكن”، وذلك عقب هجوم لحماس أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين عند معبر كرم أبو سالم.

وقال غالانت أثناء تفقد القوات في محور “نتساريم”، الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين: “يبدو أن حركة حماس لا تنوي الوصول إلى اتفاق، وبناء عليه فإن عملية عسكرية في رفح وفي كل القطاع ستجري في أقرب وقت ممكن”.

وقتل اثنان من جنود الاحتلال وأصيب آخرون، الأحد، بعد إطلاق بين 10 و30 صاروخا على منطقة معبر كرم أبو سالم.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذائف أطلقت من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه المعبر، الذي أعلن إنه مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى القطاع.

وأصبح معبر كرم أبو سالم البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

ويأتي الحادث في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والدواء والمواد الإنسانية الأخرى.