قرية جديدة مهمة بقبضة روسيا في منطقة دونيتسك

وطنا اليوم:أعلنت روسيا، الأحد، بأن قواتها المسلحة سيطرت على قرية أوتشيرتين في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة المكاسب الميدانية الصغيرة التي تحققها موسكو.

وبعدما سيطرت على منطقة أفدييفكا الصناعية القريبة في فبراير، استفادت روسيا من تفوقها العسكري بسبب عدد جنودها وأسلحتها فحققت تقدّما على عدة كيلومترات ضمن مناطق أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية “حررت بالكامل قرية أوتشيرتين في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتقع أوتشيرتين على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غرب أفدييفكا.

وقال قائد الجيش الاوكراني أولكسندر سيرسكي الأسبوع الماضي إن كييف انسحبت من 3 قرى في منطقة دونيتسك وتقيم خطا جديدا من التحصينات.

واجهت كييف صعوبات في ظل تأخر إمدادات الأسلحة الغربية الحيوية في الشهور الأخيرة وتأمل بأن يساعدها وصول الأسلحة الأميركية على تثبيت مواقع قواتها في الخطوط الأمامية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق التراسل تيليغرام إن دفاعاتها الجوية دمرت 23 من 24 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا في هجوم استهدف الأراضي الأوكرانية.