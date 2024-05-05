جامعة البترا تشارك في فعاليات اللقاء الوطني “على العهد” في مديرية الأمن العام

وطنا اليوم:شارك عميد شؤون الطلبة بجامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح في فعاليات اللقاء الوطني للشرطة المجتمعية بعنوان “على العهد”، الذي أقيم برعاية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

وأكد الملاح أهمية دور الشرطة المجتمعية الريادي في مديرية الأمن العام، وأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربطها بمؤسسات المجتمع المحلي وبخاصة الجامعات، وأهمية توعية الطلبة والشباب للحد من الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة.

تضمن اللقاء عدداً من الفعاليات، وإطلاق عدد من المشاريع والأنشطة المعرفية المجتمعية والتدريبية التي أطلقتها مديرية الشرطة المجتمعية، ومن أهمها: مشروع توثيق تاريخ الأمن العام، ومشروع صياغة الإطار النظري للشرطة المجتمعية، وتطوير عمل المجالس المحلية، ومشاريع أخرى هادفة لتحصين المجتمع لا سيما فئة الشباب، مثل: مشروع (بنيان)، ومبادرة (صلة)، والبرنامج الوطني للأمنِ والشباب.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، وممثلون عن الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات، وفعاليات طلابية وشبابية.