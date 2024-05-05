حدث غير عادي.. قتلى وجرحى بين جنود العدو بقصف موقع كرم أبو سالم

وطنا اليوم:قتل جنديان وأصيب آخرون بجروح، الأحد، بقصف هاون على موقع كرم أبو سالم شرق رفح، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إغلاق معبر كرم أبو سالم مغلق في هذا الوقت أمام مرور الشاحنات.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 10 قذائف هاون أطلقت من رفح تجاه كيبوتس كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وأقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنديين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن حدث صعب.

وأعلنت كتائب القسام قصف تحشدات لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس القوات الصهيونية المتموضعة في محور “نتساريم” بصواريخ الـ”107″ قصيرة المدى.

ونقلت فضائية الأقصى عن مصادر أمنية وميدانية أن المعلومات المؤكدة للمقاومة تتحدث عن 3 قتلى على الأقل ونحو 10 من الإصابات المتوسطة والخطيرة.

وقالت: “العملية استهدفت موقع قيادة لجيش الاحتلال أقيم موخراً شرق موقع كرم أبو سالم العسكري ويهدف لإدارة عمليات القصف الذي استهدفت محافظة رفح منذ أسبوعين والتخطيط لعملية رفح وتضم ضباطا في جهاز الشاباك وجنرالات”.

وأكدت أن قوات الاحتلال تركت المصابين والقتلى في المكان دون تدخل لنحو ساعة كاملة بسبب استمرار سياسة تنقيط القصف الذي اعتمدته خطة العملية واستمرت حتى الساعة 2:40 مساء.

ويشن جيش الاحتلال في الأثناء غارات مكثفة على رفح بعد قصف كتائب القسام معبر كرم أبو سالم