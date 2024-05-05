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4 قتلى من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

منذ ساعة واحدة
4 قتلى من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وطنا اليوم:قتل 4 أفراد من عائلة واحدة وأصيب آخرون، في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة جنوبي لبنان، الأحد، حسبما أعلن الدفاع المدني ومصادر أمنية.
وأضافت المصادر أن العائلة قتلت في قرية ميس الجبل التي شهدت دمارا واسع النطاق، من جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وحزب الله، منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر.
وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي تقريبا، منذ بدأت حرب غزة في أكتوبر الماضي، في تصعيد أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
وقتل أكثر من 250 من حزب الله و75 مدنيا في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر، وفي إسرائيل أدى إطلاق الصواريخ من لبنان إلى مقتل نحو 10 جنود وعدة مدنيين.
ومنذ أكتوبر من العام الماضي، نزح الآلاف على جانبي الحدود من جراء تبادل القصف بين الجانبين.


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