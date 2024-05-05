بعد قصف القسام.. وسائل اعلام اسرائيلية: حدث خطير في كرم ابو سالم

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحدث في كرم أبو سالم خطير، وهناك حظر نشر على معلومات عن موقع سقوط القذائف والمصابين، مشيرة إلى أن سلاح الجو يشن غارات على مناطق في رفح ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.

من جهتها، قالت يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين بعد تعرضه لقصف بالصواريخ.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمترا.