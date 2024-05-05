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بعد تسجيل أسعاره أرقاما قياسية .. تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج

منذ ساعة واحدة
بعد تسجيل أسعاره أرقاما قياسية .. تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج

وطنا اليوم:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج اعتبارا من الإثنين وذلك بعدما رصدت الوزارة خلال الأيام القلية الماضية ارتفاعا غير مبرر على أسعاره.
وبموجب القرار تم تحديد سقف سعري للدجاج الطازج بمقدار دينارين و 5 قروش للجملة و دينارين و 20 قرشا للمستهلك ” بحيث لا يسمح بتجاوزه وإمكانية البيع بأقل منه تحفيزا للمنافسة في السوق وبما يخدم مصلحة المستهلك.
ووجه الشمالي مراقبي الأسواق لتكثيف الجولات الرقابية على محلات بيع الدجاج الطازج والمنتجين وكذلك محلات بيع الدجاج الحي ” النتافات ” لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .


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