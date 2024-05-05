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الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن

منذ ساعة واحدة
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الثقافي والأدبي.
وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.


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