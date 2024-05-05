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حكومة نتنياهو تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة

منذ ساعة واحدة
حكومة نتنياهو تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة

وطنا اليوم:نقلت هيئة البث العبرية عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة.
وقالت الهيئة، الأحد، إن تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة جاء بالإجماع في اجتماع مجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة برئاسته قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل التي اتهمها بما سماه التحريض.
بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها. متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”.
واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان وقتها تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وعبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون واعتبرته تقييدا واعتداءا على حرية الصحافة.


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