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إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية

منذ 3 ساعات
إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية

وطنا اليوم:عقد اجتماع في وزارة الداخلية اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والرياده المهندس ‏احمد الهناندة ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ‏فهد العموش وعدد من المعنيين حيث تم الاعلان عن إحالة ‏عطاء اصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية بما ‏يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب ايضاً مع ‏متطلبات منظمة الطيران العالمي.‏
ويعد ذلك نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائره ‏الاحوال المدنية والجوازات للمواطنين ويكفل في الوقت ذاته ‏تسهيل اجراءات دخول الاردنيين عبر المراكز ‏الحدودية لدول العالم.
ويعتبر جواز السفر الالكتروني ‏اضافة نوعية من حيث زيادة مستوى تصنيف جواز السفر ‏الاردني على المستوى العالمي وفق المعايير الدولية.
وتجدر ‏الاشارة الى ان الشركة المحال عليها العطاء ستباشر ‏عملها خلال الايام القادمة بعد حصولها على أمر المباشرة ‏وفق الأصول القانونية وسيتم تنفيذ العطاء خلال مدة ‏اقصاها (250) يوم عمل.‏


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