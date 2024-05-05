وطنا اليوم:عقد اجتماع في وزارة الداخلية اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والرياده المهندس احمد الهناندة ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش وعدد من المعنيين حيث تم الاعلان عن إحالة عطاء اصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية بما يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب ايضاً مع متطلبات منظمة الطيران العالمي.
ويعد ذلك نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائره الاحوال المدنية والجوازات للمواطنين ويكفل في الوقت ذاته تسهيل اجراءات دخول الاردنيين عبر المراكز الحدودية لدول العالم.
ويعتبر جواز السفر الالكتروني اضافة نوعية من حيث زيادة مستوى تصنيف جواز السفر الاردني على المستوى العالمي وفق المعايير الدولية.
وتجدر الاشارة الى ان الشركة المحال عليها العطاء ستباشر عملها خلال الايام القادمة بعد حصولها على أمر المباشرة وفق الأصول القانونية وسيتم تنفيذ العطاء خلال مدة اقصاها (250) يوم عمل.
إحالة عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية
وطنا اليوم:عقد اجتماع في وزارة الداخلية اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والرياده المهندس احمد الهناندة ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش وعدد من المعنيين حيث تم الاعلان عن إحالة عطاء اصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية بما يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب ايضاً مع متطلبات منظمة الطيران العالمي.