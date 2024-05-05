إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية

وطنا اليوم:عقد اجتماع في وزارة الداخلية اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والرياده المهندس ‏احمد الهناندة ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ‏فهد العموش وعدد من المعنيين حيث تم الاعلان عن إحالة ‏عطاء اصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية بما ‏يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب ايضاً مع ‏متطلبات منظمة الطيران العالمي.‏

ويعد ذلك نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائره ‏الاحوال المدنية والجوازات للمواطنين ويكفل في الوقت ذاته ‏تسهيل اجراءات دخول الاردنيين عبر المراكز ‏الحدودية لدول العالم.

ويعتبر جواز السفر الالكتروني ‏اضافة نوعية من حيث زيادة مستوى تصنيف جواز السفر ‏الاردني على المستوى العالمي وفق المعايير الدولية.

وتجدر ‏الاشارة الى ان الشركة المحال عليها العطاء ستباشر ‏عملها خلال الايام القادمة بعد حصولها على أمر المباشرة ‏وفق الأصول القانونية وسيتم تنفيذ العطاء خلال مدة ‏اقصاها (250) يوم عمل.‏