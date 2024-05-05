ظهور أقمار ستار لينك في سماء الأردن

وطنا اليوم:ظهرت في سماء الأردن عند الساعة 8:40 من مساء السبت، منظومة ستارلينك 158 (G6-55)؛ أو ما يسمى الإنترنت الفضائي وهي تابعة لشركة سبيس اكس، حيث رصدتها الجمعية الفلكية الأردنية فوق سماء العالوك شمالي عمّان على شكل نقاط مضيئة.

وحسب الرصد الأرضي، كانت هذه النقاط تزيد عن 20 قمرا اصطناعيا، واستمرت بضع دقائق، حيث إن هذه المنظومة عبارة عن قطار من الأقمار الصناعية أطلقت على متن صاروخ فالكون 9 من الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، وعددها 24 قمرا اصطناعيا، ودخلت المجال الفضائي من الغرب باتجاه الشرق وبزاوية ارتفاع 10 درجات وارتفعت في السماء حتى زاوية 70 درجة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن من المقرر أن تعود هذه المنظومة للظهور مساء الأحد عند الساعة 8:43 بتوقيت الأردن، حيث تدخل المجال الفضائي من جهة الشمال الغربي بزاوية ارتفاع 10 درجات متجهة نحو الجنوب الغربي بزاوية ارتفاع 30 درجة.، وتستمر في مدارها حول الأرض.

سبيس اكس أطلقت نحو 4900 قمر اصطناعي من المنظومة ستارلينك حتى الآن منها 4500 قمر اصطناعي عامل، وحصلت الشركة على موافقة لنشر 12000 قمر اصطناعي وتقدمت بطلب للحصول على إذن لإطلاق 30000 قمر إضافي علاوة على ذلك.

واعترضت جهات فلكية على هذا الكم الهائل من الأقمار، حيث يزيد من تلوث الفضاء بالمخلفات بالإضافة إلى إعاقة رصد السماء والتشويش على أبحاث علوم الفلك والكوزمولوجيا، وفق السكجي.