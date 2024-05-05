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نقابة تجار المواد الغذائية تطلق مبادرة (إطعام)

منذ ساعة واحدة
نقابة تجار المواد الغذائية تطلق مبادرة (إطعام)

وطنا اليوم:أعلنت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، عن أطلاقها مبادرة (إطعام)، بهدف توفير المواد الغذائية للاسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بمختلف مناطق المملكة.
وقال رئيس النقابة خليل الحاج توفيق أن الهيئة الادارية للنقابة وافقت في اجتماع لها مساء امس السبت، على أطلاق المبادرة، انطلاقا من الواجب الوطني لقطاع المواد الغذائية حيال الأسر التي تعاني من نقص الغذاء.
واضاف في بيان، اليوم الاحد، أن النقابة ستعمل على إقامة شراكات وتحالفات مع جهات رسمية واهلية ولا سيما وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الاحصاءات العامة، لبناء قاعدة بيانات حول أكثر المناطق بالمملكة التي تحتاج الغذاء، مؤكدا ان النقابة ومن خلال تجار المواد الغذائية ستتكفل بتزويدهم بالغذاء على مدار العام وليس فقط خلال مواسم معينة .
واشار إلى ان مبادرة (إطعام)، هي واجب على تجار القطاع الغذائي، اتجاه الفئات الأقل حظا والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ، مبينا ان النقابة ستبدأ بتوزيع الغذاء على الأسر الاكثر حاجة للغذاء .
وبين الحاج توفيق أن المبادرة تتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومكافحة الجوع والوصول إلى الفئات التي تحتاج الغذاء بكل مناطق المملكة.


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