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بلدية الكرك تضبط عددآ من المخالفات الصحية

منذ 15 ثانية
بلدية الكرك تضبط عددآ من المخالفات الصحية

وطنا اليوم_

– ضبط قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى اليوم السبت، عددًا من المخالفات الصحية المتعلقة بسلامة عدد من المواد الغذائية ومواد التجميل وشروط الصحة العامة سواء النظافة وسوء التخزين المناسب إضافة إلى إعتداءات على الأرصفة داخل مدينة الكرك.

 

وأكد رئيس القسم الصحي في البلدية سند الحوراني، أن كوادر القسم تنفذ بإستمرار جولات رقابية على محال المواد الغذائية والملاحم للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك البشري.

 

وأشار إلى أن عدد المخالفات بلغ 40 مخالفة خلال أسبوع، مؤكدًا أن البلدية ستنفذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وصولاً إلى أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.


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