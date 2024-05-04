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بلديتا غرب اربد وبني عبيد تنظمان حملة نظافه مشتركة

منذ 23 ثانية
بلديتا غرب اربد وبني عبيد تنظمان حملة نظافه مشتركة

وطنا اليوم – أعلن رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة أن البلدية وبالتنسيق مع بلدية بني عبيد ستنفذ حملة نظافة موسعة داخل لواء بني عبيد لتنظيف شوارع اللواء في خطوة عمل تشاركية لتحسين الواقع البيئي داخل المناطق التابعة لها.

 

وقال البطاينة في بيان صحفي اليوم السبت، إن الحملة جاءت بهدف التخفيف عن كاهل بلدية بني عبيد جراء ما تعانيه من مشكلة النظافة، لافتة الى أن بلدية غرب إربد شاركت بآلياتها وكوادرها للقيام بهذه المهمة من أجل تحسين واقع النظافة العامة وتحسين جودة حياة السكان.

 

وأوضح البطاينة أن البلدية ستبدأ غدًا بحملة نظافة الساعة 9 صباحًا وتنتهي 12 مساءً وستقوم برفع 100 طن من النفايات وبمشاركة 12 آلية وجرافة صغيرة وقلابين و50 عاملاً، إضافة لمراقبي عمال لتنظيف الشوارع للعمل على رفع النفايات وتنظيف الأماكن العامة وإزالة الأنقاض ان احتاج الأمر.

 

وأكد حرص البلدية على التعاون مع الجميع لتؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال النظافة وبما يحقق الفائدة للجميع.


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