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الصحفيين اليوم العالمي للصحافه يجسد حق الاعلام في حريه التعبير

منذ ساعة واحدة
الصحفيين اليوم العالمي للصحافه يجسد حق الاعلام في حريه التعبير

وطنا اليوم_ أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أن اليوم العالمي للصحافة، يجسد حق الإعلام في حرية التعبير، وأهمية حماية حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في ممارسة مهنتهم.

 

وأعرب المجلس في بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، عن قلقه العميق تجاه تصاعد الإنتهاكات والقتل التي يتعرض له الصحفيون في جميع أنحاء العالم العربي، خاصة في غزة وفلسطين، مستنكرًا سياسات قمع حرية التعبير والتضييق على المجال الإعلامي.

 

وأشار إلى أن هذا اليوم يُحتَفى فيه بالصحفيين وإنجازاتهم، وما تحقق في سبيل حماية الصحافة والصحفيين، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، مبينًا أن حماية الصحفيين ليست مجرد واجب أخلاقي؛ بل هي واجب إنساني على المجتمع الدولي، يستوجب تكثيف الجهود لضمان حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أماكن الحرب والنزاعات.

 

وبين المجلس أنه لن يتوانى لحظة، في الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وحرية الكلمة، مشيدًا بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بمنح جائزتها لحرية الصحافة هذا العام إلى صحفيي غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على القطاع، معتبرة ذلك “إنصافًا” لتضحياتهم، وتقديرًا وتكريمًا لجهودهم، ومواصلتهم عملهم ورسالتهم الإعلامية بكل مهنية وإقتدار منذ بداية الحرب على غزة.


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