وطنا اليوم_أجريت مساء اليوم السبت في مقر الإتحاد الأردني لكرة اليد مراسم سحب قرعة البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للشباب لكرة اليد والمؤهلة إلى بطولة العالم حيث ستقام البطولة الآسيوية في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 16 إلى 27 يوليو المقبل.

وحضر مراسم القرعة، السيد بدر الذياب، نائب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة اليد ومروان مازن مدير الإتحاد الآسيوي لكرة اليد والأستاذ الدكتور تيسير المنسي رئيس الإتحاد الأردني لكرة اليد والسيد محمد شنيور مدير البطولة الآسيوية.

وقسمت المنتخبات المشاركة وعددها 13 منتخبًا على 4 مجموعات حيث أختار منتخبنا الوطني – بإعتباره منتخب البلد المستضيف – اللعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي الهند وعُمان.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين والسعودية وهونغ كونغ، وفي المجموعة الثانية جاءت الكويت وإيران والصين وضمت المجموعة الرابعة منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وقطر.

وتلعب لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى دور الثمانية، وفيه سيتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى تأهلهم مباشرة إلى بطولة العالم، بينما تخوض بقية المنتخبات لقاءات تحديد المراكز.